Verdachte dood man Zwartsluisstraat blijkt geen misdrijf

De 51-jarige man die afgelopen oktober dood werd gevonden in een huis in de Zwartsluisstraat in Den Haag, blijkt niet te zijn vermoord. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag weten aan Omroep West. Na de vondst van het lichaam hield de politie er rekening mee dat er misdrijf in het spel was, dat blijkt niet het geval.

Na de dood van de man, op 14 oktober, werd een 32-jarige man uit Maasland aangehouden, maar die werd al vrij snel weer vrijgelaten. De Maaslander is geen verdachte meer in de zaak en wordt ook verder niet vervolgd. ‘Deze zaak is afgerond en geseponeerd’, volgens een woordvoerder van het OM.

Het is niet bekend waaraan de man van 51 aan is overleden. Verschillende bronnen melden dat hij waarschijnlijk een natuurlijke dood is gestorven. Het OM kan dat niet bevestigen. De woordvoerder kan alleen zeggen dat er geen misdrijf is vastgesteld. Daarmee komt het totaal aantal mensen dat in 2019 door geweld om het leven kwam in onze regio op veertien.