Zzp’ers in nood melden zich massaal bij gemeente

Zzp’ers uit die door de gevolgen van het coronavirus in de financiële problemen zijn gekomen melden zich massaal bij de gemeente. Maandag aan het einde van de dag hadden al drieduizend zelfstandigen die een beroep willen doen op inkomensondersteuning zich gemeld op het Haagse stadhuis. Normaal gesproken krijgt Den Haag vijfhonderd aanvragen voor steun per jaar.

Vorige week kwam het kabinet met een groot pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers. Voor zelfstandigen heeft het kabinet een tijdelijke regeling ingesteld waarbij zzp’ers voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure een aanvulling op het inkomen kunnen krijgen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 1500 euro per maand en dus in totaal om 4500 euro. Dit bedrag is een gift en hoeft niet te worden terugbetaald.

Sinds het kabinet de plannen bekend maakte hebben duizenden Haagse zzp’ers de gemeente benaderd. Sinds maandag kunnen ondernemers een digitaal formulier invullen. En daar loopt het storm: vanwege het grote aantal bezoekers waarschuwde de gemeente dinsdag voor een overbelaste website.