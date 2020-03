Haagse kerken verenigen zich in gebed

Paus Franciscus roept wereldwijd alle christenen en mensen van goede wil op, om gelijktijdig het Onze Vader te bidden en daarmee steun te vragen voor allen die lijden onder het coronavirus. De Haagse Gemeenschap van Kerken – een groep kerken van allerlei richtingen – geeft daar gehoor aan en roept Hagenaars op om mee te bidden. Woensdag om 12 uur, in het kerkgebouw of thuis.

Over dit initiatief zegt Ad van der Helm, voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken: “De gezondheidssituatie in Nederland houdt de gemoederen bezig. Er zijn gebaren van solidariteit, aandacht voor ouderen, de loftrompet wordt gestoken voor zorgpersoneel. Maar ook zien we mensen die hamsteren en mede daardoor de voedselbanken in problemen brengen. Anderen onderschatten de maatregelen om fysieke afstand te onderhouden en trekken massaal naar buiten.”

Paus Franciscus verbindt over grenzen van nationaliteiten en confessies. Hij heeft zondag opgeroepen tot het gelijktijdig bidden van het Onze Vader op woensdag 25 maart, 12 uur.