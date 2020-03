Haagse Markt per direct gesloten na drukte

De Haagse Markt is per direct gesloten door de gemeente na de ontstane drukte. De gemeente schrijft in een reactie: “Het leek dat mensen zich de afgelopen dagen beter aan de richtlijnen hielden, maar vandaag hield het winkelend publiek te vaak geen 1,5 meter afstand.”

Volgens fotograaf Robin Utrecht lapten de bezoekers van de markt de regels aan hun laars: “Mensen liepen vlak naast elkaar en omarmden elkaar alsof er niets aan de hand is”, zei hij tegen De Telegraaf. Ook toezichthouders zouden de overtreders niet aanspreken – ondanks de verscherpte corona-maatregelen.

De gemeente onderzoekt momenteel of de marktkramen waar voedsel wordt verkocht binnenkort weer open kunnen. “Het aanbod van vaak relatief goedkope en verse etenswaar in de buitenlucht is een belangrijk onderdeel van het winkelaanbod in deze periode en was een reden om de markt zo lang mogelijk open te houden”, schrijft de gemeente.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes hoopt dat de markt vrijdag weer open kan, “met beperkte toegang en strakke handhaving”. Dat houdt in dat er een deurbeleid wordt ingevoerd, net als bij supermarkten. “Dus als het te druk wordt, dan komen er geen mensen meer in”, aldus Remkes.