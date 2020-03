Het Woordenrijk in tijden van Corona 2

Tweede online-variant van Het Woordenrijk met schrijver Koos Meinderts, een handenwas-lied en boekentips.

Vanwege de Corona-crisis is er even geen Woordenrijk op de zondagavond. Medewerkers en bevriende schrijvers van dit poëzie- en boekenprogramma hebben nu een online variant gemaakt. Ter afleiding van het voortrazende nieuws en omdat taal, gedichten, verhalen & muziek een manier zijn om je gedachten te uiten, of het nu om hoop of angst gaat.

‘Meestal fiets ik in mijn eentje, maar afgelopen woensdag werd ik vergezeld door een vriend die ik al ken vanaf de havo in Den Haag.

Het gesprek kwam onvermijdelijk op het Corona-virus. De sfeer in het land deed ons allebei denken aan de unheimische sfeer in een kort verhaal van Ward Ruyslinck dat we, diep in de vorige eeuw klassikaal gelezen hebben bij het vak Nederlands’

Aldus schrijver Koos Meinderts in zijn column die hij voorleest in de tweede editie van Het Woordenrijk in Tijden van Corona. Verder doen mee: Corina Maduro met een boekentip (Laurent Binet), dichter Anne-Tjerk Mante die een handen-was-lied maakte, theatermaker Jos Nargy (Poezieboys) met een verhaal over Dylan Thomas. Verder hoor je acteur Patrick Stewart (Picard in Star Trek) een Shakespeare-sonnet voordragen en is er muziek van Ezra Olga, Dyzack en Hanneke Laura.

Het Woordenrijk is normaal gesproken zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.