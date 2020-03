Klok Waalsdorpervlakte blijft stil bij Dodenherdenking op 4 mei

Voor het eerst zal er op 4 mei geen Dodenherdenking plaatsvinden op de Waalsdorpervlakte. De klok, die normaal tot enkele kilometers verderop te horen is, zal dit jaar niet geluid worden. “Er is geen herdenking en we luiden de klok niet. We zijn bang dat mensen alsnog naar de Waalsdorpervlakte komen wanneer ze de klok horen luiden. De Dodenherdenking is nog nooit afgelast, maar we volgen de richtlijnen van het RIVM. We kunnen niet anders”, vertelt een geëmotioneerde voorzitter van het Erepeleton Waalsdorp Vincent Gaal op Den Haag FM.

“Elk jaar komen er zo’n 3000 mensen samen en dat is nu onverantwoord. Er ligt zo veel emotionele waarde in Waalsdorp, hier is het echt gebeurt. We worden overstelpt met berichten van mensen die er verdrietig om zijn, en ik ben er zelf ook ondersteboven van. Vooral nu, in het jaar dat we stilstaan bij 75 jaar vrijheid”, vertelt Gaal. De Waalsdorpervlakte zal waarschijnlijk op 4 mei onbereikbaar gemaakt worden.

De voorzitter van het Erepeleton Waalsdorp roept iedereen op om 4 mei de vlag halfstok te hangen en een kaars voor het raam te zetten. Gaal: “Het is heel moeilijk, maar het is niet anders. De Waalsdorpervlakte is te klein om iedereen voldoende afstand te laten houden. Volgend jaar zijn we er wel. Door 4 mei om 20.00 uur een kaars voor het raam te zetten kunnen we toch even stilstaan bij de Dodenherdenking”.

Luister hier naar het gesprek met Vincent Gaal op Den Haag FM.