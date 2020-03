LIVEBLOG: Den Haag slaat zich samen door de corona-crisis: veel mooie initiatieven en online sessies

Bij sommige mensen slaat de mineur toe, zeker nu we weten dat het allemaal langer gaat duren. Maar veel Hagenaars blijven positief en er ontstaan veel mooie initiatieven zoals boodschappendiensten, inzamelingsacties van mondkapjes tot geld voor voedselpakketten, vrijwilligers melden zich aan en mooie krijttekeningen van kinderen op stoepen voor de ouderen tot optredens en spandoeken bij verzorgingstehuizen.

Ook zijn er heel veel Hagenaars die nu online sessies hebben. Van de verplichte ‘classroom’ lessen van schooldocenten tot filmpjes van de sportschool of voetbalclub. Maar ook veel artiesten gaan live en streamen hun muziek, houden feestjes op afstand voor thuis en draaien een liveset via Facebook.

Wat er allemaal voor moois ontstaat in Den Haag kun je lezen in dit liveblog. Maar ook al het andere corona-nieuws kun je hier volgen.

14.22

Maandag bleek dat kapperszaken moeten sluiten, maar hoe zit dat met kappers die thuis knippen? De fietsende kapper heeft besloten, ondanks dat ze heel veel aanvragen krijgt meteen te stoppen met knippen. Zij wilt niet bijdragen aan het verspreiden van het virus door 20 kinderen te knippen op een dag.

De fietsende kapper heeft ook andere diploma’s en is nu aan het solliciteren in de (gehandicapten)zorg. Collega kappers weet ze nog te vertellen leveren wel haarverfpakketten met aanwijzingen, zodat je het zelf kan bijhouden.

Luister hier naar het interview met de fietsende kapper.



14.01

De komende dagen vindt een inventarisatie plaats van locaties in den Haag waar hardnekkige overtredingen van de landelijke maatregelen plaatsvinden. Excessen zullen als eerste worden aangepakt met de nieuwe noodverordening . Tot dat moment wordt er gehandhaafd met behulp van de bestaande regels, indien nodig aangevuld met het gebruik van noodbevelen.

Voor Den Haag betekent dit dat groepen mensen die onnodig buiten zijn in grote groepen en een te kleine onderlinge afstand houden daarop worden aangesproken. Bij het niet gehoor geven aan aanwijzingen kan via een noodbevel de situatie onmiddellijk beëindigd worden en volgt zo nodig strafrechtelijke vervolging. Bij ondernemingen die tegen de regels open zijn wordt nu al met behulp van bestuurlijke instrumenten gehandhaafd middels dwangsommen.

De gemeente doet een beroep op de ouders, het bestaande maatschappelijk werk en ondersteuningsverbanden om ook nu de eigen jeugd aan te spreken en indien nodig te corrigeren

13.49

Directeur Kunstmuseum Den Haag Benno Tempel vertelt over de live rondleiding die hij online geeft in een leeg museum. Hij merkt dat er veel vraag naar is en mensen het enorm waarderen: “Kunst biedt troost in deze dagen”. Het is de tweede livestream die het museum organiseert tijdens de corona-crisis.

Luister hier naar het interview met Benno Tempel.



13.20

De Waalsdorpervlakte blijft leeg tijdens dodenherdenking, ook de klok zal niet luiden. Rob sprak met de voorzitter Erepeleton Waalsdorp Vincent Gaal. De geëmotioneerde Gaal vindt het heel verdrietig en bijna ondenkbaar dat het voor het eerst stil blijft op 4 mei.

Luister hier naar het interview met Vincent Gaal.



12.46

Gisteren is een maaltijd-bezorgservice voor de meest kwetsbare Hagenaars gelanceerd. Door de corona-crisis is het voor mensen met een slechte gezondheid, onvoldoende inkomen en zonder sociaal vangnet bijna onmogelijk om elke dag een voedzame maaltijd te vinden.

Zij krijgen nu dagelijks een maaltijd thuis bezorgd. De bezorgservice is een initiatief van Ben Lachhab en welzijnsorganisatie Xtra, ondersteund door de gemeente Den Haag en Fonds 1818.

12.32

De Special Olympics Nationale Spelen, die op 12, 13 en 14 juni zouden worden gehouden, gaan definitief niet door.

Luister hier naar het interview met Anja Overhoff.



12.15

Ouderen in Loosduinen blij met extra uurtje in supermarkt.

Om ouderen rustig boodschappen te laten doen gaan veel supermarkten in Den Haag een uur eerder open en mag alleen deze kwetsbare groep de winkel in. Veel ouderen in Loosduinen zijn er blij mee: “Als de winkel vol met mensen is, dan durf ik er niet in”, zegt een van de ouderen die net boodschappen heeft gedaan.

12.07

Je kan tot drie uur luisteren naar Rob’s Tussendoortje met onder andere aandacht voor de Special Olympics die niet doorgaan en we bellen met Vincent Gaal voorzitter Erepeleton Waalsdorp over dodenherdenking. Rob Kemperman houdt je op de hoogte over alles wat er gebeurt in Den Haag.

11.54

De Haagse Gemeenschap van Kerken geeft gehoor aan de oproep van de Paus om gezamenlijk te bidden. Zij roepen Hagenaars op om vandaag mee te bidden. Lees er hier meer over.

11.42

Het college van burgemeester en wethouders heeft gisteren niet aan de grote tafel in de collegekamer vergaderd, maar in de raadzaal. Zo konden zij vergaderen én de 1,5 meter afstand bewaren tot elkaar.

11.28

Kunstmuseum Den Haag geeft vanmiddag om 14.00 uur een tweede live virtuele tour door het museum. Directeur Benno Tempel neemt je via de instagramstories mee langs werk van Piet Mondriaan.

11.19

De Tweede Kamer debatteert vandaag met minister van Financiën Wopke Hoekstra over het steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen dat het kabinet vorige week aankondigde naar aanleiding van de corona-crisis.

Drieduizend zelfstandigen hebben zich gisteren gemeld op het Haagse stadhuis om in aanmerking te komen voor het steunpakket. Normaal gesproken krijgt Den Haag vijfhonderd aanvragen voor steun per jaar. Lees er hier meer over.

11.06

De verspreiding van het coronavirus in Nederland lijkt af te remmen zegt Jaap van Dissel van het RIVM zojuist bij de live briefing Tweede Kamer.

10.44

Vanavond gaat DJ Outsiders via een livestream vragen beantwoorden en nieuwe muziek laten horen. Om 18.30 uur gaat de Haagse DJ live via zijn Facebookpagina.

10.17

In de zorg is er een tekort aan mondkapjes, daarom roept Transmurale Zorg op om mondkapjes in te leveveren. Zij verzamelen dit voor zorgprofessionals in de regio Haaglanden. Bekijk hier de reportage van de aftrap afgelopen maandag bij het ADO stadion.

Mondkapjes kunnen nog steeds ingeleverd worden bij het ADO den Haag Supportershome en de Xtra wijkservicepunten in Loosduinen, Segbroek, Laak, Haagse Hout, Centrum, Escamp en Leidscheveen-Ypenburg. Op de eerste dag zijn 12.600 mondkapjes, 650 veiligheidsbrillen en 125 handschoentjes ingezameld.

9.52

Dit weekend verschenen er meerdere foto’s van een overvol Scheveningen en Kijkduin, maar ook van de rijen voor bouwmarkten waar de 1,5 meter afstand niet in acht werd genomen. Bouwmarkt Hornbach heeft daar nu op gereageerd.

“Bezoekers van kunnen met gemak 1,5 meter afstand houden. De oppervlakte van de bouwmarkt is ongeveer zo groot als twee voetbalvelden en daarmee tien keer zo groot als een gemiddelde supermarkt”, aldus algemeen directeur van de bouwmarkt Evert de Goede.

9.32

Op woensdag belt Thomas altijd met Sabrina Okx van 3voor12 Den Haag. Zij riep op om alle festivals die niet door kunnen gaan te steunen door merchandise te kopen. Ze is positief ingesteld en denkt dat er heel veel mooie muziek gaat uitkomen. Ze tipt alvast de Haagse Tumbleweed, die afgelopen week een nieuwe single hebben uitgebracht.



9.25

Het Nationale Theater werkt samen met het ITA gezelschap en worden dagelijks door de VPRO uitgezonden. Maar op de website van het Nationale Toneel kan je ook registraties terug kijken van mooie voorstellingen. Alyssa Thiele van het Nationale Theater: “Onze website is nu het toneel en het publiek kan vanuit huis kijken naar bijvoorbeeld Harry Jekkers”.

Luister hier naar het interview met Alyssa Thiele.



9.10

De wereldwijde maatregelen die worden getroffen om het coronavirus te stoppen, treffen ook de evenementenbranche. De organisatie van de Tong Tong Fair onderzoekt de mogelijkheid om de 62e editie te verplaatsen naar de periode 3 t/m 13 september 2020.

9.01

De Special Olympics Nationale Spelen, die op 12, 13 en 14 juni 2020 in Den Haag plaats zouden vinden, gaan definitief niet door. Dat heeft het bestuur van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 zojuist bekendgemaakt. De beslissing is genomen naar aanleiding van het verbod van de rijksoverheid op alle evenementen tot 1 juni 2020 om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Lees hier meer.

8.57

Leraren geven op afstand onderwijs deze dagen. Ze sturen digitaal opdrachten en instructies. De Haagse gymleerkracht Niels, docent op basisscholen de Tweemaster en de Meerpaal maakt filmpjes voor de kids van zijn school, maar eigenlijk voor alle kinderen. En hij zorgt ook voor de opvang van kinderen op zijn school.

Luister hier naar het interview met Niels Arkenbout.



Dit bericht bekijken op Instagram 1. Een bericht dat is gedeeld door @ gymleerkrachtniels op 23 Mrt 2020 om 7:20 (PDT)

8.34

Alberto van der Spiegel, onder andere bekend van de Den Haag FM ADO Podcast wil het vandaag niet hebben over voetbal. Hij roept in Haagse Ochtendradio op om ouderen in je buurt te helpen: “Voor een oudje een paar deuren verder neem je gewoon een extra pak koffie en melk mee als je zelf boodschappen haalt, ik ben niet rijk, maar doe dit ook en wil oproepen dat iedereen dat moet doen”.

Luister hier naar het interview met Alberto van der Spiegel.



8.08

De koffiehuizen aan de Hoefkade zeggen zich netjes aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Verslaggever Lieuwe van Slooten deed een rondje langs de Haagse koffiehuizen.

Luister hier naar het verslag over Haagse koffiehuizen tijdens de corona-crisis.



7.49

The Passion gaat definitief niet door. Tim Akkerman die de rol van Jesus speelt is teleurgesteld. De organisatie is nog wel aan het kijken naar een alternatief voor de live tv-uitzending op 9 april.

7.28

Er is veel onduidelijkheid omtrent nieuwe maatregelen in verhouding tot sport. Het ministerie van VWS bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 6 april, en niet tot 1 juni. De onduidelijkheid is ontstaan omdat alle bijeenkomsten verboden zijn tot 1 juni.

De KNVB steunt de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, maar hoopt dat er snel duidelijkheid komt: “Hoewel sport in deze zware tijden slechts bijzaak is, willen wij wel eerst duidelijkheid hebben.”

Of ADO Den Haag zeker niet degradeert, omdat alle wedstrijden worden afgelast is dus nog niet zeker.