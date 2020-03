Special Olympics gaan niet door vanwege coronacrisis

De Special Olympics Nationale Spelen, die op 12, 13 en 14 juni zouden worden gehouden, gaan definitief niet door. Dat heeft het bestuur van de Special Olympics woensdag bekendgemaakt. De Special Olympics hadden het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland moeten worden.

De beslissing is genomen naar aanleiding van het verbod op alle evenementen tot 1 juni om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Het was een ontzettend moeilijk besluit”, vertelt voorzitter Anja Overhoff de Stichting Special Olympics Nationale Spelen Den Haag. Maar volgens haar kon de organisatie simpelweg niet anders.

“Het is onmogelijk een toernooi voor tweeduizend mensen vanaf 1 juni te organiseren.” Er moest bijvoorbeeld nog van alles geregeld worden op de locaties waar de verschillende sporten plaats zouden vinden. Bijvoorbeeld op het gebied van catering, maar er moesten ook nog zaken overlegd worden met scheidsrechters. “Twaalf dagen is echt te kort tijd om dat te doen.”

Het besluit de Special Olympics dit jaar niet te laten doorgaan is een enorme teleurstelling voor de ruim tweeduizend deelnemers, maar ook voor de 750 begeleiders en de vrijwilligers die hieraan zouden meewerken, onder meer van het ROC Mondriaan. Maar van uitstel komt geen afstel, benadrukt ze. “Absoluut. Het draagvlak in de stad en de buurgemeenten is enorm. In 2021 gaan we een zo mogelijk nog mooier toernooi organiseren. We houden het enthousiasme vast. Deze groep mensen verdient het om in het zonnetje gezet te worden. We gaan er iets prachtigs van maken.”

Luister hier naar het gesprek met Anja Overhof op Den Haag FM.