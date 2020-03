STRAATVRAAG: Houden mensen afstand van elkaar op de Haagse Markt?

Meer in

Vóórdat de Haagse Markt vanmiddag door de burgemeester werd gesloten, waren wij aanwezig om te kijken of de bezoekers gepaste afstand van elkaar hielden in verband met de coronacrisis.. Dus: Netjes zoals door het RIVM aangegeven: 1,5 meter afstand houden of dicht op elkaar?