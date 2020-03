Kraamhotel eerder open vanwege coronacrisis

Het Kraamhotel HMC is zes weken eerder opengegaan vanwege de coronacrisis. Doordat vrouwen na hun bevalling naar het Kraamhotel kunnen, kan de zorg in de ziekenhuizen door deze vervroegde opening extra worden ontlast.

Het hotel is gevestigd in het ibis hotel aan de Jan Hendrikstraat. Het is een intensieve samenwerking tussen Haaglanden Medisch Centrum (HMC), Kraamzorg Rotterdam en het ibis Den Haag City Centre. Moeders die thuis of in HMC zijn bevallen, kunnen in Kraamhotel HMC een deel van hun kraamtijd doorbrengen. Zij krijgen in één van de 11 ingerichte kamers, 24 uur per dag professionele zorg van deskundige en ervaren kraamverzorgenden. De partner kan op de kamer blijven overnachten.

Naomi Nathan, Manager Vrouw & Kindzorg bij HMC: “Wij vinden het belangrijk dat ouders vol vertrouwen naar huis gaan na een bevalling. Daarom zijn wij dankbaar voor deze samenwerking met Kraamzorg Rotterdam. Ook in deze periode van schaarste onder zorgmedewerkers willen we de beste zorg blijven bieden voor alle vrouwen die bevallen. En hen ondersteunen bij één van de bijzonderste momenten in hun leven.”