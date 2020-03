LIVEBLOG: Haags drinkwater vrij van coronavirus

In deze liveblog houden we je op de hoogte van nieuws omtrent het coronavirus in Den Haag.

15.25 uur

Vanmiddag wordt er in de raadsvergadering gesproken over de heropening van de Haagse Markt. De markt werd gister gesloten toen bleek dat het winkelend publiek geen 1,5 meter afstand hield door ontstane drukte. “Er lopen altijd mensen, de markt is een ontmoetingsplek. Mensen werden gewaarschuwd wanneer ze niet genoeg afstand hielden, maar niet iedereen luistert of spreekt Nederlands”, zegt marktkoopman Klaas van Eck in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Van Eck is deze week niet meer op de markt te vinden. “Er komt een loting om te bepalen wie mag markten. We zijn met 80 groente- en fruithandelaren en er zijn 23 plekken. Dat kan ik niet afwachten, hoe moet ik dan inkopen? Ik heb bedankt”. De marktkoopman heeft woensdag meteen een alternatief bedacht. “We hebben een site geopend waar je eten kunt bestellen. Dat bezorgen we. Ik bel als ik in de buurt ben, er kan contactloos gepind worden en ik hou anderhalve meter afstand. We moeten echt de veiligheid in acht nemen, des te eerder zijn we er vanaf.

14.15 uur

Het Expertisecentrum Euthanasie heeft een patiëntenstop ingelast. Er worden momenteel geen nieuwe patiënten aangekomen en de zorg voor patiënten die reeds in onderzoek waren is voorlopig opgeschort. “Sinds 8 jaar leveren we met artsen en verpleegkundigen 24 uur per dag euthanasiezorg aan patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het moment dat we dit besluit namen was voor ons dramatisch. We willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen”, vertelt manager patiëntzorg en arts Marc Mulders van Expertisecentrum Euthanasie in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Niet alle werkzaamheden liggen op dit moment stil. Mulders: “Afspraken waarbij euthanasie was toegezegd en waarover afspraken zijn gemaakt met onze artsen en verpleegkundigen, gaan door. Het zou immoreel zijn om op die beslissing terug te komen. Dat geldt ook voor hulpvragen die reeds in behandeling zijn en bij ons als spoedaanvraag staan gemarkeerd. Ten slotte werken we door bij patiënten met dementie waarbij de wilsbekwaamheid accuut in het geding is, omdat euthanasie heel ingewikkeld wordt wanneer iemand niet meer wilsbekwaam. Dat zou kunnen betekenen dat iemand jaren tegen de zin in moeten doorleven in voor hen mensonterende omstandigheden.

13.40 uur

Er kan een economische krimp ontstaan van 8% wanneer de coronamaatregelen lang aanhouden. Dat meld het Centraal Plan Bureau. Volgens Henk Kool, voorzitter van Economic Board The Hague, schetsen deze cijfers het zwartste scenario. “Dit zou betekenen dat de beperkingen waarin we nu zitten, waarbij mensen niet meer naar hun werk kunnen, nog zes maanden aanhouden. Dat neemt niet weg dat er ook een economische krimp ontstaat wanneer de maatregelen nog drie maanden aanhouden”, zegt Kool in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Een krimp kan leiden tot het omvallen van bedrijven zonder buffer en daardoor meer werkloosheid. Het college van Burgemeester en wethouders hebben al financiële maatregelen aangekondigd, maar we moeten nu al kijken waar we op in gaan zetten na de crisis om de schade in de Haagse economie te beperken”. The Economic Board heeft zich verzet tegen eerdere bezuinigingen die door het college zijn doorgevoerd. Kool: “Je moet nu investeren zodat de economie aangezwengeld blijft”.



12.45 uur

De coronamaatregelen wakkeren bij sommige Haagse ondernemers de creativiteit flink aan. Op allerlei manieren worden aangepaste openingstijden en nieuwe producten of diensten gecommuniceerd. “Met stoepkrijt hebben we een boodschap voor de deur geschreven waarmee we laten weten dat er maximaal drie mensen naar binnen mogen. Klanten wilden me steunen door bijvoorbeeld een cadeaubon te kopen, maar stiekem willen ze er ook leuk uit blijven zien. Zo ontstond het idee om met een koffer vol kleding langs vaste klanten te gaan. Zij passen de kleding terwijl ik in de voortuin wacht”, vertelt Wendeline Veldhuis van Wwen in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

9.25 uur

Het coronavirus zit niet in het Haagse drinkwater. Het RIVM maakte woensdag bekent dat het virus is aangetroffen in rioolwater, maar tot nog toe niet in het drinkwater. “Ons drinkwatersysteem is in februari al uitvoerig gecontroleerd. Doordat de waterzuivering in Den Haag uit diverse drappen bestaat die virussen filteren en tegenhouden en ons water gedesinfecteerd wordt met ultraviolet licht is ons drinkwater veilig om te drinken. Daarbij gedijt het coronavirus net als andere sarsvirussen niet goed op water”, vertelt Jaap Mos van Dunea in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

8.15 uur

De afgelopen dagen zijn er in Den Haag al verschillende initiatieven ontstaan om ouderen en hulpbehoevenden tijdens deze Corona-crisis te helpen en te ondersteunen. Zo ook bij Tante Knier op Scheveningen. Verslaggever Jos van Duuren ging mee op pad om maaltijden uit te reiken en sprak onder meer met initiatiefnemer René Vink.

7.59 uur