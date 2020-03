Stilte in gemeenteraad voor slachtoffers, lof voor de maatregelen

Respect en lof voor de mensen die nu onder vaak moeilijke omstandigheden hun werk doen. En een – ondanks een vrijwel lege raadzaal toch – indrukwekkende minuut stilte voor de slachtoffers die het coronavirus al heeft geëist. De gemeenteraad besprak donderdag de maatregelen die het stadsbestuur vorige week vrijdag aankondigde om de crisis te bestrijden en het hulppakket voor inwoners, organisaties en bedrijven die het nu vaak moeilijk hebben.

De raad toonde zich daarbij overwegend vol lof over de snelle actie van het college van burgemeester en wethouders. “Onze wereld is in twee weken totaal veranderd. Maar we zien ook lichtpuntjes: verbondenheid en solidariteit”, zegt Robert Barker van de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. “Het kabinet en dit college nemen verstandige maatregelen.”

Bijna drie uur zaten de woordvoerders op gepaste afstand van elkaar, zonder publiek op de tribune in die grote witte zaal. Want, hoewel er in grote lijnen steun is, vroegen ook vrijwel alle partijen nog aandacht voor bepaalde groepen in de samenleving. De progressieve fracties voor de kwetsbare groepen. Zoals mensen met een uitkering, ZZP’ers, kinderen uit zwakke gezinnen, vrouwen die worden mishandeld door hun partner, daklozen, arbeidsmigranten die opeens zonder baan zitten, sekswerkers zonder klanten.

Andere partijen, zoals de grootste oppositiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, pleitten ook voor steun aan sportclubs waarvan de activiteiten niet kunnen doorgaan, maar die wel huur moeten blijven betalen voor de velden. Ook waren er, bijvoorbeeld bij Nida, zorgen over de mogelijkheid voor islamitische Hagenaars om hun doden op gepaste wijze te kunnen begraven. Nu zijn er geen grafakkers met eeuwigdurende rechten. En dat is volgens hun geloof wel noodzakelijk.