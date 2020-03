Celstraf en jeugd-tbs voor dodelijke steekpartij

De Haagse rechtbank heeft vrijdag 21 maanden jeugdgevangenis en jeugd-tbs opgelegd aan een inmiddels 18-jarige Hagenaar. Hij stak op 8 augustus een 38-jarige man dood in de Jacob Schorerlaan. Aan de fatale steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan tussen het slachtoffer en zijn vader. De jongen, destijds nog minderjarig, zou daarop tussenbeide zijn gekomen om de ruzie te sussen.

Volgens de rechtbank gaf de verdachte het slachtoffer vervolgens een klap in het gezicht. Daarna liep hij zijn huis binnen, kwam terug met een mes en stak het slachtoffer in zijn borstkas. Volgens de verdachte zwaaide hij alleen met het mes om het slachtoffer af te schrikken en was het niet zijn bedoeling om hem te raken. De rechtbank vindt dat niet bewezen. Bij het bepalen van de straf is meegewogen dat de verdachte heel gewelddadig reageerde op de ruzie en het slachtoffer voor de ogen van zijn ouders en kinderen heeft doodgestoken.

Omdat de verdachte op het moment van de steekpartij nog minderjarig was, werd de rechtszaak twee weken geleden achter gesloten deuren behandeld. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Naast de celstraf moet de verdachte ook een jeugd-tbs-behandeling ondergaan. De rechtbank legde dit op omdat ze het ‘onverantwoord’ vindt om de verdachte onbehandeld terug te laten keren in de samenleving.

De familie van de verdachte heeft al te kennen gegeven in hoger beroep te gaan, omdat naar hun mening de verdachte zijn buurman juist wilde helpen.