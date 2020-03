Coronapatiënten vanuit Haagse ziekenhuizen overgeplaatst naar revalidatiecentrum Rijswijk

Twee coronapatiënten worden vandaag overgeplaatst vanuit Haagse ziekenhuizen naar een revalidatiecentrum in Rijswijk. Dat meldt mediapartner Omroep West. De opvang is bedoeld om de ziekenhuizen te ontlasten.

Zorgorganisatie Florence heeft de ruimtes op de verdieping van expertisecentrum Westhoff in Rijswijk klaargemaakt om de coronapatiënten te ontvangen. Op de verdieping van het revalidatiecentrum kunnen maximaal 25 patiënten worden opgevangen. De coronapatiënten in Westhoff zullen worden verzorgd door medewerkers van Florence. Dat zijn verpleegkundigen die al ruime ervaring hebben in het verzorgen van mensen waarbij infectiepreventie nodig is. Denk dan aan het voorkomen van verspreiding van ziekenhuisbacterie MRSA, het norovirus en de griep.

Net als Florence, wordt de komende tijd op meer verpleeghuizen in de regio een beroep gedaan. In verschillende regionale overleggen zijn organisaties als HWW Zorg, Saffier, WZH, en WelThuis gevraagd klaar te staan als de nood aan de man is. De tijd lijkt nu rijp voor deze extra opvang, omdat de druk op de intensive care-bedden de komende week enorm zal toenemen, is de verwachting.