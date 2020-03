Deels geopende Haagse Markt is experiment: “Het lijkt hartstikke goed te gaan”

Vanwege de “heel belangrijke functie” van de Haagse Markt heeft de gemeente Den Haag ervoor gekozen om de markt vrijdag weer open te laten gaan. Met het besluit wil de gemeente “toch de voedselvoorziening doorgang laten vinden”, zo zegt wethouder Hilbert Bredemeijer in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De Haagse Markt is in formaat wel kleiner, ook geldt er eenrichtingsverkeer. Zo moeten men een veilige afstand tot elkaar kunnen houden. “Als dat ook niet werkt, dan moeten we dit experiment ook stoppen”, zo zegt Bredemeijer, om daar aan toe te voegen: “Het lijkt hartstikke goed te gaan. Marktkooplui roepen zelf ook mensen op om afstand te bewaren. Als dat niet lukt houdt het wel op.”

Goedkope en verse etenswaar in de buitenlucht is een belangrijk onderdeel van het winkelaanbod. Vanaf morgen is daarom een tijdelijke, kleinere markt open: de Haagse Foodmarkt (HFM). Veiligheid en volksgezondheid staat voorop: anders sluit de markt alsnog. https://t.co/3oqcgRUrbB — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) March 26, 2020

Niet iedereen kan een plek krijgen op de Haagse Food Markt, ondernemers die -na loting- geen plek hebben krijgen dan ook geen rekening. “Als wij een marktondernemer zijn waar niet kunnen laten aanbieden dan kunnen we daar ook geen marktgeld voor heffen. Dat vragen we natuurlijk niet als ze niet open kunnen.”

Huurgeld

Voor het huurgeld wat ondernemers moeten betalen steekt het verhaal anders in elkaar. “Het beeld is ontstaan dat we nu uitstel van betaling aan ondernemers geven en dat we ze vervolgens opzadelen met rekeningen die ze toch nog moeten betalen. Opschorten van betalingen betekent: we geven ze uitstel. Dat betekent niet dat ze straks de hele bups toch nog in een keer moeten betalen. Dat betekent dat we straks gaan kijken, stadsbreed, waar zijn de problemen en hoe kunnen we dat straks aanpakken.”

Compensatie

Bredemeijer stelt dat pas na de crisis concreet wordt gekeken naar hoe een compensatie eruit kan zien. “Iedereen die in de problemen komt kan op onze steun rekenen, maar dat wordt maatwerk.”

Luister hier naar het gesprek met Hilbert Bredemeijer op Den Haag FM.