Patiëntenstop bij Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag door coronacrisis: “Het doet pijn”

De coronacrisis treft ook de hulpverlening van Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag. In het belang van de volksgezondheid, de patiënten (en hun naasten) en medewerkers heeft het expertisecentrum besloten dat het niet meer verantwoord is om met de huidige zorgverlening door te gaan.

Daarom neemt het Expertisecentrum Euthanasie aan de Eisenhowerlaan tijdelijk geen nieuwe patiënten aan en bestaande euthanasietrajecten worden ‘on hold’ gezet. Dat was een zeer zwaar besluit, vertelt manager patiëntenzorg Marc Mulders van het Expertisecentrum, die ook als arts werkzaam is. “Sinds 8 jaar leveren we met artsen en verpleegkundigen, 24 uur per dag en zeven dagen in de week, euthanasiezorg aan patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het moment dat we dit besluit namen, was voor ons dramatisch”, legt Mulders op Den Haag FM uit. “Dat doen we allemaal omdat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen en de prioriteit leggen bij de volksgezondheid.”

Volgens Mulders reageerden de patiënten “begripvol”. De arts zegt: “Mensen realiseren dat euthanasiezorg – hoe cruciaal ook voor de individuele patiënt – toch minder belangrijk is en niet essentieel is voor de maatschappij om te blijven functioneren. Over het algemeen is er ook wel tijd in de trajecten die het Expertisecentrum Euthanasie behandelt, omdat wij te maken krijgen met de meest complexe onderzoeken waarbij het traject vaak al maanden duurt. Denk aan mensen met psychiatrische problematiek of met dementie.”

Als het verrichten van euthanasie al is afgesproken of toegezegd, kan de euthanasie doorgaan onder de voorwaarde dat de groep aanwezigen beperkt wordt tot de absoluut noodzakelijke naasten. “Daarvan hebben we gezegd: het zou immoreel zijn als we op die beslissing terugkomen. Dus al die afspraken gaan door”, bevestigt Mulders.

Ook spoedaanvragen van huidige patiënten van het expertisecentrum worden afgehandeld, zolang arts en verpleegkundige hiervoor beschikbaar zijn. Het gaat dan om terminale patiënten of patiënten waarbij er een belangrijk risico is dat de wilsbekwaamheid in het geding komt. “Dit proberen we zo goed mogelijk in de lucht te houden zolang dat verantwoord is.”

Voor de medewerkers van het Expertisecentrum Euthanasie zijn het loodzware dagen geweest na de aankondiging van de vergaande corona-maatregelen door het kabinet. “Het is haast niet uit te drukken hoe ik de afgelopen negen dagen besluiten moet nemen samen met mijn collega’s. Geen enkel besluit dat we nemen is een goed besluit; we kiezen voor het minst slechte besluit. De schrijnende verhalen volgden – ook van onze collega’s uit het land – op. Dit vraagt heel veel van ons. Het doet pijn, zeker als je bedenkt dat we zijn opgericht juist voor die categorie patiënten waarvan de eigen dokter zegt: ‘Ik kan u niet helpen met euthanasie.’ Die mensen konden op ons rekenen. We werken er met man en macht aan om – hetzij volledig, hetzij gefaseerd – weer op te starten. De pijn is groot voor de mensen die dit aangaat”, aldus Mulders.

Luister hier naar het gesprek met Marc Mulders op Den Haag FM