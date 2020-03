Rotonde Westduinweg en Schokkerweg op Scheveningen is klaar

De rotonde op de kruising van de Westduinweg en de Schokkerweg op Scheveningen is klaar. Hiermee is het havengebied beter bereikbaar geworden en de veiligheid verbeterd. De kruising is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen Haven en Scheveningen Dorp. De komst van de rotonde maakt dat het vrachtverkeer van de Schokkerweg eenvoudig de Tweede Haven kan bereiken. Dat komt doordat de hellingbaan van de Dr. Lelykade is aangesloten op de nieuwe rotonde.

Wethouder Robert van Asten (D66, Mobiliteit) is blij met de komst van de tweede rotonde op de Westduinweg. “Hiermee is een belangrijke verbinding voor Scheveningen gerealiseerd. Bovendien is het nu veel veiliger geworden voor fietsers en voetgangers”, zegt Van Asten. “Helaas is het nu door de corona-crisis niet mogelijk om massaal te komen genieten van de zee en het strand. Later dit jaar kunnen hopelijk weer evenementen georganiseerd worden en zal het met mooi weer, als vanouds weer druk zijn op Scheveningen. Kom dan op de fiets of met het ov in plaats van met de auto. De rotonde maakt dit ook makkelijker door de betere doorstroming van het verkeer. En de aanleg van de aparte fietsbaan maakt het nu stukken veiliger voor bewoners en bezoekers op de fiets”, aldus de D66-wethouder.

De gemeente bedankt de medewerkers die tijdens de coronacrisis de laatste werkzaamheden op tijd hebben weten af te ronden. Bouw- en herstelwerkzaamheden aan de wegen in Den Haag gaan waar dat kan zoveel mogelijk door. Daarbij zorgen we dat Den Haag bereikbaar blijft voor nood- en hulpdiensten. De medewerkers houden rekening met de richtlijnen van het RIVM.