Straatnieuws verkoopt krant voor het eerst online door coronacrisis

De verkopers van Straatnieuws Den Haag/Rotterdam zeggen “keihard geraakt” te worden door de coronacrisis. Ondanks alle tegenslagen – zoals de sluiting van verkooppunten in Den Haag – is het de redactie gelukt om de allernieuwste editie uit te laten komen op vrijdag 27 maart. Voor het eerst probeert de redactie deze editie, naast de verkopers die nog wel actief zijn, via een PDF-vorm aan te bieden voor de normale prijs van de krant (2,50 euro).

Op deze manier, en met donatie-acties, hoopt Straatnieuws Den Haag/Rotterdam deze gigantische klap enigszins op te kunnen vangen en in de toekomst door te kunnen gaan. “We hadden al niet veel reserves. Om de krant bestaansrecht te geven, waren we vorig jaar samen gaan werken met de straatkranten in Amsterdam, Z! De Amsterdamse straatkrant, en Straatnieuws Utrecht. Op zo’n klap als deze waren we geen van allen voorbereid. Onze verkopers werken met contant geld, wat nu helemaal een probleem is”, aldus hoofdredacteur Natascha Frensch.

In Den Haag zijn afgelopen weken twee verkooppunten gesloten. In Rotterdam kunnen verkopers nog wel op de normale manier aan kranten komen. Om ervoor te zorgen dat Straatnieuws er toch kan zijn voor verkopers in Den Haag, kunnen zij ze vanaf vandaag telefonisch bestellen en verspreid ophalen.

De personen die de krant verkopen, kunnen op geen enkele andere manier aan inkomsten komen. Sommigen zijn dakloos, anderen hebben inmiddels wel een onderkomen kunnen regelen, onder andere ook via Housing First. Frensch: “Ik krijg nu wanhopige verkopers aan de telefoon die enorm bang zijn dat ze hun vaste lasten of een maaltijd niet kunnen betalen. Eén van hen was het bijvoorbeeld net gelukt om aan een onderkomen te komen, maar nu is hij in pure paniek, omdat hij de huur niet kan betalen als hij de krant niet zoals hiervoor kan verkopen. Het is heel schrijnend om mee te maken. We doen alles wat we kunnen, maar onze middelen worden steeds beperkter. We hopen op zoveel mogelijk donaties, zodat we ook onze verkopers kunnen helpen.”

De ‘digitale versie’ van de nieuwste editie is bestellen via een e-mail naar redactie@haagsstraatnieuws.nl, als het bedrag van 2,50 euro is overgemaakt op rekeningnummer NL90INGB0007544612 t.n.v. Stichting Haags Straatnieuws. “We hopen op de good will van mensen. Deze editie is voor het eerst ongedateerd en kan daardoor ook langer mee dan de gebruikelijke drie weken. Het streven is dat we na zes weken weer als vanouds verder kunnen gaan en dat we weer een nieuwe editie kunnen maken.”