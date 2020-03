Twee Hagenaars vast na inrijden op politieagenten en drugsvondst

Patiëntenstop bij Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag door coronacrisis: “Het doet pijn”

De politie heeft donderdagochtend in Rotterdam twee Hagenaars aangehouden nadat ze met een auto in waren gereden op politieagenten. De agenten wilden twee auto’s controleren, waarna een van de auto’s er vandoor ging en inreed op de agenten. De twee Hagenaars konden met twee andere mannen en een vrouw worden aangehouden. In de werden auto’s tienduizenden euro’s contant geld en een kilo cocaïne gevonden.

Een van de agenten kwam bij het incident vast te zitten met zijn been tussen de twee auto’s. Hij moest voor controle met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht, maar kon na controle naar huis. Volgens de politie maakt de collega het goed.

Met de hulp van agenten die in de buurt waren konden de vijf inzittenden van de twee auto’s worden aangehouden. Het gaat om twee mannen van 28 en 30 jaar uit Den Haag, een 25-jarige man uit Terneuzen, een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 23-jarige vrouw uit Uden.