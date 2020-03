Online tentoonstelling Haags Gemeentearchief vertelt over Den Haag in oorlogstijd

Haags Gemeentearchief brengt nieuwe tentoonstelling de huiskamer in met de fototentoonstelling ‘Het dagelijks leven tijdens WO II in Den Haag’ vertelt het Haags Gemeentearchief het verhaal over een regeringsstad in oorlogstijd. Een indringend verhaal over een veranderende straatbeeld, groeiende onvrijheid, razzia’s, schaarste, maar ook voedselpakketten en bevrijding.

De tentoonstelling wordt vanaf 30 maart online door het Haags Gemeentearchief aangeboden via de website haagsgemeentearchief.nl. Daarnaast licht het archief gedurende de gehele maand april de vijftien panelen uit de tentoonstelling nog eens extra toe op social media. Deze achtergrondverhalen zijn ook terug te vinden op de website van het archief als ‘verhalen van de stad’.

Het Haags Gemeentearchief beschikt over een grote hoeveelheid materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Naast overheidsarchieven hebben we ook veel foto’ en, affiches, filmpjes, (dag)boeken, persoonskaarten en bonnenboekjes in de collectie. Nog steeds krijgt het archief regelmatig oorlogsmateriaal binnen en daar zijn we altijd heel blij mee.

Alle foto’s in de tentoonstelling komen uit de collectie van het Haags Gemeentearchief. Het is een selectie uit de ruim 16.000 foto’s die Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog belichten, en die via de digitale beeldcollectie van het archief deels ook online te bekijken zijn. Ze zijn gemaakt door professionele fotografen en door de gewone man.

Opvallend is dat er in de jaren 1942-1944 veel minder gefotografeerd is dan in de andere oorlogsjaren. Oorzaak hiervan was ongetwijfeld de groeiende schaarste naarmate de bezetting duurde, waarbij veel mensen hun laatste rolletje bewaarden in de hoop dat ze daarop het einde van de oorlog en het verwelkomen van de vrijheid konden vastleggen. De meeste oorlogsfoto’s in de collectie van het archief komen dan ook uit 1945.

Al het getoonde beeldmateriaal, van particulieren en van officiële instanties, geeft een indringend beeld van het dagelijks leven in Den Haag, tijdens die vijf lange bezettingsjaren.