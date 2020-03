Straatverkoop bij groente- en fruithandel gestopt na ingrijpen politie

Meer in

De Mannen van Verhoek, een groothandel in groente en fruit aan de Elbe, is zaterdagmiddag door de politie en handhaving gesloten. Door de drukte zouden de regels van het RIVM niet worden nageleefd en volgens de gemeente heeft de winkel geen vergunning om op straat te verkopen. Eigenaar Willem Verhoek snapt er niks van. “We hebben er alles aan gedaan om de gezondheid te waarborgen, maar we zijn aan ons eigen succes ten onder gegaan.”

Willem Verhoek is samen met zijn broers eigenaar van de groothandel die voornamelijk groente en fruit aan de horeca levert. Het bedrijf, met zo’n 30 man in dienst, heeft al eerder een dergelijke actie uitgevoerd waarbij de handel aan particulieren werd verkocht. “We hebben dat heel strak aangepakt. We hebben looppaden gemaakt voor de klanten en ervoor gezorgd dat iedereen voldoende afstand hield”, aldus een teleurgestelde Willem.

“Rond 9.00 uur kwam de politie opdagen. Nu snap ik dat zij ook gewoon hun werk moeten doen, maar iedereen hield zich aan de regels. Om 11.30 uur moesten we sluiten. Anders kreeg ik een boete van 10.000 euro”, vertelt Willem. Ook zoon en oud-profvoetballer Wesley Verhoek is verbaasd. “Wat bizar. Er stonden drie personeelsleden die alle wachtenden op afstand hielden.”

Echter, aan die situatie mist de nodige nuance, zo zegt woordvoerder Jan Sinnige van de gemeente Den Haag. “Het bedrijf is een groothandel die normaal gesproken aan de horeca levert. Dat betekent dat ze niet zomaar een grote kraam mogen neerzetten om hun handel te verkopen. Daar hebben ze geen vergunning voor”, legt hij uit. “Vandaar dat de handhaving heeft ingegrepen.”

Volgens een woordvoerder van de politie zijn de richtlijnen van het RIVM niet consistent nageleefd. “Omdat de handel goedkoop over de toonbank gaat komen er veel mensen op af. Als dan de maatregelen niet gevolgd worden, dan moeten wij als politie ingrijpen. Dat is natuurlijk heel vervelend voor de ondernemer, maar het is nou eenmaal verboden.”

Foto: Wesley Verhoek.