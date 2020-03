Online tentoonstelling Haags Gemeentearchief vertelt over Den Haag in oorlogstijd

Verzamelplek voor Haagse initiatieven in tijden van coronacrisis

Door de coronacrisis hebben veel Haagse ondernemers de deuren moeten sluiten en hebben zij nieuwe manieren verzonnen om hun diensten aan de man te brengen. Denk aan de Beer Drive Through van Brouwerij Kompaan en de kapper KapCake die pakketten maakt om thuis je uitgroei bij te werken.

Om deze (en vele andere) nieuwe initiatieven te verzamelen en onder de aandacht te brengen, is er nu de website supportlocalsdenhaag.nl. Vooralsnog was er nog geen centrale plek waar deze Haagse initiatieven samenkomen. Het Haagse communicatieadviesbureau Lindblom heeft samen met KREW Creative Entrepreneurs en Twiet Creative Marketing de verzamelplek bedacht en opgezet.

Op de website kunnen ondernemers zelf hun acties aanmelden: van de verkoop van waardebonnen tot online sportlessen, virtuele rondleidingen of bezorgservice voor boeken en kleding. Ook is er een Facebook-pagina aangemaakt. Ondernemers kunnen hun actie gratis aanmelden. Verkoop via de website of Facebook is niet mogelijk.