Brandweer redt mensen uit brandend huis

Zeven mensen zijn zondagmiddag met een hoogwerker uit hun huis gehaald, nadat er brand was uitgebroken in een woning aan de Van Ostadestraat. Twee van hen hadden zoveel rook ingeademd, dat ze naar het ziekenhuis moesten.

De brand brak uit in één van de woningen en sloeg daarna via het balkon over naar de buren. Nadat de zeven mensen waren gered, wist de brandweer het vuur snel te blussen. Drie mensen zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Daarvan zijn er twee naar het ziekenhuis gebracht.

egen omliggende woningen worden nog door de brandweer gecontroleerd op koolmonoxide. De bewoners kunnen daarna weer terug naar huis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.