Leo’s corona beweeg en muziekuurtje houdt ouderen in Laak in beweging

Het leven in tijden van corona is niet makkelijk, maar het kan wel leuker. Leo Dommanschet van Leo’s Koffiehuis organiseerde daarom zondagmiddag een coronaveilig beweeg en muziekuurtje voor ouderen in Laak.

“Dit is de ideale plek om de mensen toch nog een beetje naar buiten te krijgen. Ze staan allemaal lekker op hun balkonnetje of in hun tuintje en alles zit dicht bij huis.” Onder begeleiding van een buurtsportcoach zijn de ouderen volop in beweging om de spieren soepeler te houden. Niet veel later verschijnt de Haagse volkszanger John Medley om de ouderen toe te zingen. Samen met twee anderen zingt hij op verschillende locaties in de stad mensen toe.

Het blijft volgens Leo niet bij deze ene keer. Zo wil hij komende zomer het muziek en beweeguurtje weer opnieuw doen. Maar dit keer wel met andere mensen erbij. “Ik heb geen aandacht aangegeven op Facebook of iets. We mogen niet met teveel mensen bij elkaar staan. Ik heb met Wijkberaad Laak Centraal afgesproken om het van de zomer dit met al mijn klanten en vrienden met een BBQ’tje dit weer te doen.”