Aanhouding na mogelijke schietpartij Seinpoststraat

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag iemand aangehouden nadat er schoten waren gehoord bij een woning in de Seinpoststraat. Er raakte niemand gewond.

De eerste melding van de schoten kwam zondagochtend rond 2.30 uur. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan in en rond de woning en daarbij een verdachte aangehouden. Voor zover de politie nu kan zien zijn er geen gewonden gevallen.

Bij een woning aan de Seinpoststraat in Den Haag werden schoten gehoord. Daarom doen wij daar, bij en in een woning, een onderzoek. Zover wij nu weten, raakte er niemand gewond. Er is op dit moment één verdachte aangehouden. Maandagochtend volgt er meer informatie. #denhaag

