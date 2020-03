Coronacrisis zorgt voor grauw toekomstbeeld Kringloop Laakhaven

Door de coronacrisis blijven veel mensen thuis en dat zorgt voor problemen bij Kringloop Laakhaven, zij ziet het aantal klanten ernstig teruglopen. “Dit zijn dodelijke dagen natuurlijk. De klanten blijven weg, omdat iedereen natuurlijk zegt dat je moet thuisblijven. Maar de kosten blijven gewoon doorgaan”, zegt Tony Rueck van de kringloopwinkel in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De kringloopwinkel hoopt nu middels crowdfunding genoeg geld op te halen om door te kunnen gaan. “Je zit rond de 4.500 euro kosten. Als je dan geen klant meer binnen ziet..”, verzucht Tony.

“We hebben geen buffer om de kosten op te vangen. Een maandje gaat nog wel, maar als het twee, drie maanden gaat duren en je komt 15.000 euro tekort. Dan hoef ik je niet te vertellen dat het gauw over kan raken.” Met behulp van de crowdfunding hoopt Tony op steun om zijn rekeningen te kunnen blijven betalen. “Ook klanten die ons een warm hart toedragen zeggen ‘probeer dat’.”

Toch blijft zijn kringloopwinkel wel gewoon open: “Je wil toch open blijven. Je wilt je winkel niet kapot rijden. Je hoopt toch dat er nog wat klanten binnenkomen.” Veel klanten ziet hij niet binnen komen. “Je zit af en toe zo’n hele dag, dan komen er 1, 2 klanten voor een eurootje. Daar word je niet vrolijk van.”

Ondanks dat het zware tijden zijn voor de ondernemer draagt ook hij een steentje bij aan inzamelingsactie voor hulpverleners. “We hadden nog allemaal brillen over. Meer dan duizend. Die hebben we geschonken aan de ziekenhuizen. We proberen ook nog een steentje bij te dragen, maar we redden het zelf ook allemaal niet.” Dat maatschappelijke gezicht liet Tony een jaar geleden ook al zien, toen schonk zijn kringloopwinkel een inboedel aan mensen die veel waren kwijtgeraakt na de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat. “We hadden een leuk draaiende winkel. Je gaat nu van iets naar niets. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.”

Foto: Tony Rueck in de opslag van zijn kringloopwinkel

Luister hier naar het gesprek met Tony Rueck op Den Haag FM.