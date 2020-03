Festival Classique verplaatst naar 2021 vanwege coronavirus

Vanwege het coronavirus kan Festival Classique niet plaatsvinden op Scheveningen van 17 tot en met 21 juni 2020. Het festival wordt verplaatst naar 16 tot en met 20 juni 2021.

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die door de Rijksoverheid getroffen zijn om de pandemie te beteugelen, hebben een grote impact op de organisatie van het festival. Hoewel het festival net niet binnen de gestelde periode van de huidige maatregelen valt, hebben de maatregelen verstrekkende gevolgen. Zo kunnen repetities met grotere groepen musici of zangers niet plaatsvinden, waaronder repetities voor de strandvoorstelling La Traviata, opera aan zee.

Neeltje Leemans, directeur van Festival Classique, is aangeslagen. “De keten van de culturele sector staat zwaar onder druk, onmisbare schakels vallen om. Sponsoren kunnen zich niet meer committeren aan financiële toezeggingen. Hierdoor zijn we helaas niet meer in staat om Festival Classique op een verantwoorde manier inhoudelijk en productioneel te realiseren. Maar bovenal staan de veiligheid en de gezondheid van ons publiek, medewerkers en partners voorop bij het nemen van deze moeilijke beslissing.”

Leemans vervolgt: “Voordat de eerste maatregelen werden aangekondigd, lagen we op schema met de organisatie van het festival. Het programma was rond, de pre-productie stond klaar en de laatste hand werd gelegd aan het programmaboekje en de website. Ook waren we net begonnen met de koorrepetities voor de strandproductie La Traviata, opera aan zee. De ticketverkoop zou op 7 april van start gaan. Een moment waar we erg naar uitkeken omdat de voorverkoop die in december 2019 plaatsvond, veelbelovend was.” Bezoekers die in de voorverkoop kaarten kochten, hebben inmiddels een persoonlijk bericht ontvangen.

Festival Classique wordt verplaatst naar 2021 en vindt plaats van 16 tot en met 20 juni 2021 op diverse locaties op Scheveningen.