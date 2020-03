Haagse horecaondernemer klust en maakt van de nood een deugd

Nu de Haagse horeca gesloten is door de corona-maatregelen zijn er café’s en restaurants die de klant-loze tijd aangrijpen om de zaak eens onder handen te nemen, zo ook Eetcafé ‘De Kleine Prins’. “We proberen, als we straks weer open gaan, een verschrikkelijk mooie kroeg neer te zetten”, zegt Serge Prins tegen Den Haag FM.

De bar wordt geschuurd, er komt een nieuw behangetje, de keuken moet grondig worden aangepakt en het plafond zal worden gewit. Dat alles pakt Prins aan omdat hij ervan overtuigd is dat, als je positief blijft, dat bijdraagt aan hoe je deze tijd doorkomt. Toch zijn er ook zorgen, vooral aan de financiële kant. “Op dit moment komt er helemaal geen geld binnen, maar de lasten gaan gewoon door.”

Prins probeert nu met zo weinig mogelijk middelen, zoveel mogelijk te doen in zijn zaak. “Met de tegemoetkoming van het kabinet kan ik het echt geen 3 maanden volhouden”, zegt Prins. De horecaondernemer is er van overtuigd dat zijn gasten zullen terugkomen zodra hij weer open kan. Tot die tijd kan hij er alleen voor zorgen dat het nog mooier wordt dan dat het al was.