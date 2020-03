LIVEBLOG: 1,5 meter afstand en rustig op het strand

Het was afgelopen weekend betrekkelijk rustig op de stranden en in de Haagse parken. Dit in tegenstelling tot vorig weekend. Vandaag vergadert het kabinet en wordt besloten of de maatregelen verlengd gaan worden en voor hoe lang. De corona-maatregelen lijken goed in acht te worden genomen in Den Haag. Lees in dit liveblog wat er afspeelt omtrent corona in Den Haag.

12.55

De stad ziet er desolaat uit na de invoering van de coronamaatregelen van het kabinet. Filmmaker Renske Derkx maakte een video van de stilte in Den Haag.



10.54

De website stappenindenhaag.nl heeft een mooi lijstje van horecagelegenheden die je kan steunen door merchandise te kopen, een voedsel- of drankpakket aan kan schaffen of waar je tijdens de coronacrisis kan afhalen of bestellen om te laten bezorgen.

10.23

De coronacrisis: we zitten massaal thuis in onzekere tijden. Den Haag FM is benieuwd hoe jij de tijd doorkomt. En misschien heb je wel handige tips voor jouw stadsgenoten?

Laat het ons weten via het contactformulier op onze website.

9.40

Nachtburgemeester Pat Smith roept samen met GGD Haaglanden op om de ooievaar te doen: “Het idee kwam in me op door het lied van de Haagse rapgroep Kernkoppen en De Règâhs, trek je been op, doe de ooievaar. Loop geen gevaar, doe de ooievaar”.

De Haagse nachtburgemeester is in gesprek met nachtburgemeesters van andere steden om gezamenlijk iets voor het nachtleven op te zetten in deze tijden van corona. Elke maandag belt Thomas met Pat om terug te blikken op het weekend en deze periode eigenlijk op alles wat er speelt rondom corona in Den Haag.

Luister hier naar het interview met Pat Smith.



Dit bericht bekijken op Instagram #coronachallengehaaglanden #ooievaar @cjgdenhaag Een bericht gedeeld door GGD Haaglanden (@ggdhaaglanden) op 28 Mrt 2020 om 12:37 (PDT)

9.22

De Mannen van Verhoek , een groothandel in groente en fruit aan de Elbe is zaterdagmiddag door de politie en handhaving gesloten. De groothandel levert voornamelijk aan de horeca, maar sinds deze dicht moesten vanwege de corona-uitbraak zijn ze begonnen met particuliere verkoop. Het bedrijf, met zo’n 30 man in dienst, heeft al 5 keer eerder aan particulieren verkocht en snapt niet waarom ineens de zaak gesloten moest worden.

Luister hier naar het interview met Enzo Verhoek.



8.48

Tijdens de corona crisis waar we zoveel mogelijk thuis moeten blijven ontstaat er van alles online. Zo wordt er veel muziek gemaakt en geven ook Haagse artiesten concerten, streamen ze live en plaatsen ze extra filmpjes online.

De Haagse singer-songwriter Hanneke Laura plaatst elke dag een filmpje, waarbij ze verzoeknummers doet en eigen werk.

Luister hier naar het interview met Hanneke Laura.



8.12

Afgelopen weekend was Leo’s Lipa op het Lipaveld in Laak: een beweeg en muziekuurtje met live optredens van onder andere John Medley. De bewoners konden veilig vanaf hun balkon, gallerij of huiskamer meedoen met de sportcoach en lekker dansen. Zie hier hoe dat eraan toe ging.

Luister hier naar het radioverslag van Leo’s Lipa.



Foto: Richard Mulder