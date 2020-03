“Uitgestorven Den Haag net zo indrukwekkend als leeg Times Square”

Derkx werd voor haar video geïnspireerd door de New York Times. “Vrienden van me wezen me op de foto’s die ze hadden gemaakt in allerlei wereldsteden op plaatsen waar het normaal heel druk is. Times Square in New York, het Alexanderplatz in Berlijn. Dat waren zulke indrukwekkende foto’s, dat wilde ik in Den Haag ook doen, maar dan als film.”

En zo trok de Haagse er de afgelopen dagen met haar camera op uit. “Ik woon zelf middenin het centrum van de stad en ben er tijdens mijn ochtendwandelingen met de camera op uit gegaan. Ook heb ik een keer mee mogen varen met de Willemsvaart. Die beelden vind ik echt heel gaaf geworden, die voegen wel echt iets toe aan de film.”

In haar video heeft ze alleen voor shots gekozen waar niemand op te zien is. “Je zag wel eens een eenling op straat, maar het is echt zoveel rustiger dan voor de coronacrisis. Het is heel vreemd. Het was vrijdagavond om 22.00 uur al uitgestorven. En op zaterdagen is het altijd loeidruk met hele gezinnen die komen winkelen en die zie je nu helemaal niet.”

Derkx begrijpt wel dat mensen nu niet voor hun plezier naar het Haagse stadscentrum komen. “Als je een frisse neus wilt halen, dan gaan mensen naar het strand of het Haagse Bos. Dan snap ik wel dat je niet door verlaten winkelstraten gaat lopen. In deze gekke tijd is dat niet heel opbeurend.”