Brand Hemsterhuisstraat waarschijnlijk aangestoken

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over een vermoedelijke brandstichting in een appartementencomplex in de Hemsterhuisstraat. Daar stonden in de nacht van maandag op dinsdag een aantal scooters in brand in het trapportaal.

Rond middernacht werden de hulpdiensten gealarmeerd dat er brand woedde in het trapportaal van het complex. Inmiddels was er sprake van een uitslaande brand met veel rookontwikkeling en werden de bewoners via de megafoon opgeroepen hun woningen te verlaten. Niemand raakte gewond. Tijdens het blussen van de brand ontdekte de brandweer dat de brand was ontstaan bij een aantal scooters die in het portiek stonden. De recherche gaat uit van brandstichting en is op zoek naar informatie.