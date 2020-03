Dirk Hoogenraadstraat is 100ste Lief en Leedstraat

De Dirk Hoogenraadstraat op Scheveningen is de 100ste Lief en Leedstraat. Gonneke – gangmaker van deze straat – is in het zonnetje gezet met een grote bos bloemen. Ook ontving zij het Lief en Leedpotje van 75 euro dat mag worden uitgegeven aan aardigheidjes voor de buren die het moeilijk of juist iets te vieren hebben.

Lief en Leedstraten zijn straten waar de buren nog echt naar elkaar omkijken, waar meer aandacht is voor elkaar en waar lief en leed worden gedeeld. Elke Lief en Leedstraat heeft een gangmaker die het Lief en Leedpotje beheert. Het idee voor Lief en Leedstraten is geboren in Rotterdam, nadat een vrouw daar volslagen onopgemerkt 10 jaar lang dood in haar woning had gelegen.

‘Ik had Lief en Leed voorbij zien komen op Facebook en vond het juist in deze tijd wel een goed initiatief’, aldus de 100ste gangmaker. ‘Het is geweldig dat het aantal Lief en Leedstraten in Den Haag zo snel groeit’, zegt wethouder Kavita Parbhudayal.

Foto: Gangmaker Gonneke van de 100ste Lief en Leedstraat in Den Haag / gemeente Den Haag.