Fikse brand in appartementencomplex Hemsterhuisstraat

In een appartementencomplex in de Hemsterhuisstraat heeft in de nacht van maandag op dinsdag een uitslaande brand gewoed. Een aantal bewoners moest hun huis uit vanwege de brand.

Het vuur brak kort na middernacht uit in het trappenhuis van het gebouw en werd ontdekt door een van de bewoners. Ruim een uur later was de brand geblust. Een bewoner is in een ambulance nagekeken vanwege het inademen van rook.

Meerdere woningen zijn door de brandweer gecontroleerd en geventileerd. Alle bewoners konden daarna weer terug naar huis.