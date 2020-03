Jarige oma (100) toegezongen vanuit hoogwerker

Een mijlpaal voor Ans de Graaf-Bolwidt uit Den Haag: ze is dinsdag 100 jaar geworden. Het geplande feest is vanwege het coronavirus afgelast, toch laat haar familie de dag niet ongemerkt voorbij gaan. Vanuit een hoogwerker verschenen zij voor het raam van Ans op de eerste verdieping van serviceflat Dekkershaghe in Den Haag om haar alsnog, op gepaste afstand, te kunnen feliciteren. ‘Geweldig, geweldig’, reageert de 100-jarige Ans.

Ondanks alle beperkingen willen familieleden, zoals kleindochter Nanon, hun oma toch verrassen. Een bezoek brengen zit er niet in, maar met de hoogwerker wordt het toch een klein feestje. Niet alleen een hoogwerker werd ingezet om Ans te verrassen, zo werd er ook saxofoon gespeeld en verzamelden andere familieleden zich in de tuin van het verzorgingstehuis in Kijkduin. De 100-jarige Ans is enigszins overrompeld door de bijzondere felicitatie. ‘Ik had dit niet verwacht’, zegt ze geëmotioneerd.

Foto: Omroep West.