LIVEBLOG: hoe lang blijven de coronamaatregelen van kracht?

Vandaag vergadert de ministeriële crisis-commissie over de maatregelen, gevolgd door een persconferentie. Premier Rutte en minister De Jonge maken de maatregelen bekend om 19.00 uur. Gister heeft het Outbreak Management Team (OMT), bestaande uit zorgdeskundigen zoals medisch specialisten en het RIVM, vergaderd om het kabinet te kunnen adviseren.

De verwachting is dat de huidige coronamaatregelen niet aangepast zullen worden, maar wel verlengd. Voor ondernemers een spannende dag, maar ook voor scholieren in afwachting of ze weer naar school kunnen dan wel de zaak weer open kunnen doen.

Hoe beïnvloedt de coronacrisis Den Haag? Ook vandaag houden we je op de radio en in deze liveblog weer de hele dag op de hoogte van alles rondom corona in Den Haag.

13.07

De politie weer taxi’s die toch willen demonstreren vandaag om 14.00 uur op het Malieveld. De taxichauffeurs willen demonstrerenomdat er geen corona compensatie is voor deze beroepsgroep. Lees er hier meer over.

12.34

Binnen blijven, anderhalve meter afstand én… handen wassen! De belangrijkste persoonlijke maatregelen die we moeten nemen. Maar krijgen we niet massaal uitgedroogde handen? We krijgen het antwoord en tips om onze huid goed te blijven verzorgen van dermatologe Lydia Vos.

Luister hier naar het interview met Lydia Vos.



11.46

Ook diegenen die onze straten schoonhouden vallen onder de vitale beroepsgroepen. En ook zij worden bedankt voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

9.58

Minister Koolmees meldt zojuist tijdens een live persconferentie dat ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis zich vanaf maandag kunnen melden bij het UWV. Als er meer dan 20% omzetverlies is, kan je beroep doen op deze noodregeling van het kabinet.

9.21

Nermina Brkic heeft een taartenwinkel in Belgisch Park en brengt naar zorgpersoneel cupcakes. Tijdens de coronacrisis en de maatregelen die we in acht moeten nemen om te zorgen dat we het virus niet verspreiden heeft ze veel minder klanten: “Feestjes mogen niet, in mei en juni had ik heel veel bestellingen van bruidstaarten, maar die zijn allemaal geannuleerd”.

Je kan nu zorgpersoneel bedanken en meteen Perfect Pastry steunen door een cupcake te doneren. Nermina brengt deze dan naar ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Luister hier naar het interview met Nermin Brkic.



10.37

De Haagse bank NIBC aan het Carnegieplein stelt de uitbetaling van het dividend over 2019 uit tot later dit jaar. Lees er hier meer over.

8.43

Premier Mark Rutte is langs geweest bij de HTM om de buschauffeurs en trambestuurders een hart onder de riem te steken. Lees er hier meer over.

8.08

De ADO Den Haag supporters steken al de hele week ouderen een hart onder de riem door spandoeken met opbeurende teksten en graffititekeningen van Haagse Harry erop. Jacco van Leeuwen van Supporters Vereniging Haagsche Bluf riep op dat de doeken en spuitbussen bijna op zijn, dus dat sponsoren van harte welkom zijn.

De supporters toveren dagelijks bij minimaal twee verzorgingstehuizen een lach op het gezicht van de ouderen, die geen bezoek meer mogen ontvangen. Dit willen ze graag blijven doen, dus mocht je ze willen steunen, neem dan via Facebook contact met ze op.