Man zwaar mishandeld als hij vraagt om 1.5 meter afstand

Meer in

De man die woensdag zwaar gewond raakte op de Laan van Wateringseveld is mishandeld omdat hij vroeg om 1.5 meter afstand vanwege het coronavirus. Dat meldt de politie. De 53-jarige man werd ter hoogte van de Romeinenbrug mishandeld. Hij moest naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer liep rond 15.00 uur samen met zijn vrouw over het pad als een groep van 10 á 15 jongeren het pad blokkeert. De man vraagt of er anderhalve meter ruimte gemaakt kan worden zoals geadviseerd wordt in verband met het coronavirus.

Op het moment dat het paar de groep wil passeren worden ze door de jongeren aangevallen. De man valt op de grond en wordt geslagen en geschopt. Zodanig dat hij met zware verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd moest worden.

De politie doet dinsdagavond in Team West op Omroep West een getuigenoproep. Het onderzoeksteam is verder op zoek naar een specifieke getuige: een vrouw die op een brug stond tijdens de mishandeling.