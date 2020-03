Dirk Hoogenraadstraat is 100ste Lief en Leedstraat

Regenboogvlag voor Internationale Dag van Transgendervisibiliteit

Voor het IJspaleis hangt dinsdag de regenboogvlag in het kader van de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit. De dag is in het leven geroepen om het leven van transgenders en de daarbij behaalde prestaties te vieren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de discriminatie en problematiek waarmee transgenders wereldwijd te maken hebben.

Wethouder emancipatie, Bert van Alphen, vraagt met het hijsen van de vlag aandacht voor transfobie, de verschillen in genderidentiteit, en emancipatie van transgenderpersonen.

Transgenderpersonen krijgen nog steeds veel te maken met vooroordelen, discriminatie, transfobie, ongelijke behandeling, maar ook verbaal en/of fysiek geweld. Zij hebben vaak een groot gevecht te leveren. Met zichzelf, met hun naasten en met de buitenwereld. Er is vaak sprake van schaamte, angst en onbegrip. Dit kan leiden tot depressie en eenzaamheid. Ook voor transpersonen kan de coronacrisis extra zwaar zijn. Zo kan de quarantaine eenzaam voelen. Transpersonen kunnen ook tijdens de coronacrisis bij Transgender Netwerk Nederland en COC Haaglanden terecht.

Foto: Archief.