Rutte steekt HTM-medewerkers een hart onder de riem

Premier Mark Rutte heeft maandag een bezoek gebracht aan medewerkers van vervoersbedrijf HTM. Hij sprak onder andere met tram- en buschauffeurs en BOA’s. De minister-president bezocht het openbaar vervoersbedrijf na meldingen dat medewerkers in het openbaar vervoer in het gezicht worden gehoest tijdens de coronacrisis en onbeschoft worden behandeld.

Rutte sprak zijn waardering uit voor het ov-personeel. “Dankzij de inzet van ov-medewerkers kunnen verpleegkundigen, schoonmakers en al die andere mensen in vitale beroepen gewoon naar hun werk. Het is belangrijk dat zij veilig hun werk kunnen doen in deze tijd, dus houd ook in het ov rekening met elkaar”, zei de premier.

“Bij vervoersbedrijf HTM sprak ik met buschauffeurs, trambestuurders, een boa en een servicemedewerker om te zien en horen hoe hun werk is veranderd. Indrukwekkend hoe zij in korte tijd voor een veilig openbaar vervoer hebben gezorgd”, aldus Rutte.