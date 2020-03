Scholen, horeca en sportclubs tot en met zeker 28 april gesloten

Scholen en eet- en drinkgelegenheden blijven nog minstens tot en met 28 april dicht. Dat zei Mark Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie. Het kabinet verlengt de sluiting, die aanvankelijk tot 6 april zou duren. Ook de andere maatregelen tegen het coronavirus blijven nog zeker ruim drie weken van kracht. Ook bijvoorbeeld sportclubs, musea en kappers vallen onder dat besluit.

Evenementen waarvoor een vergunning nodig is, waren al voor langere tijd verboden, tot 1 juni. Premier Mark Rutte maakte ook bekend dat het niet verstandig is om plannen te maken voor de meivakantie. ‘Het is niet zo dat we in mei van alle problemen af zijn.’ Het kabinet beslist op 21 april of de coronamaatregelen nog verder worden verlengd. Als het virus onder controle is, is het niet zo dat alle maatregelen ingetrokken worden. Die worden gefaseerd afgeschaald dan.

Het kabinet maakte verder bekend dat vanaf maandag er ook coronatests beschikbaar komen voor zorgpersoneel buiten het ziekenhuis. Dat zei minister De Jonge. Verder zouden er zondag 2400 IC-bedden beschikbaar moeten zijn.