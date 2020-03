Vrienden van Den Haag klaagt over ‘te moderne’ verlichting bij nieuwe inrichting Plaats

De vereniging Vrienden van Den Haag heeft een bezwaarschrift ingediend over de herinrichting van Plaats. In het nieuwe plan krijgt het plein tegenover de Hofvijver volgens de vereniging ‘ultra moderne verlichting’ die niet in het historische straatbeeld past.

De ‘sigaretten’ zoals Vrienden van Den Haag de lantaarnpalen van het herinrichtingsplan omschrijft, zijn in strijd met de gemeentelijke visie op licht. Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft dat, maar stelt: “De historische verlichting wordt regelmatig aangereden door laad- en losverkeer. Daarnaast wordt het plein vergroot en past de schaal en het verlichtingsniveau van de historische masten niet bij het vernieuwde plein.”

Peter Drijfveer van Vrienden van Den Haag vindt de argumenten van het stadsbestuur maar niks. “Het is echt onzin. Alsof vrachtwagens het gemunt hebben op historische lantaarnpalen en niet op sigaretten.”

Algemene verloedering

Vrienden van Den Haag is verder bezorgd over de volgens hun ‘algemene verloedering’ van de stad. “Het zijn niet alleen de lantaarnpalen, maar ook het gemak waarmee overal in de stad reclameborden (Mupi’s red.) zijn neergezet”, zegt Drijfveer. “Het is een schande dat het visitekaartje van onze stad zo weggegeven wordt aan exploitanten.”

Voor de herinrichting van Plaats is vooralsnog de verwachting dat werkzaamheden na Prinsjesdag dit jaar beginnen.

Foto: Gemeente Den Haag