ADO-supporters steken dames van plezier een hart onder de riem

Na diverse zieken- en verpleeghuizen hebben supporters van ADO Den Haag een nieuwe locatie gevonden om mensen te steunen met een spandoek: de Geleenstraat. In de prostitutiestraat, die ook verplicht is gesloten vanwege de coronamaatregelen, werden tekeningen opgehangen in de stijl van Haagse Harrie, met een aantal bijzondere bijschriften.

Coalitiepartij ChristenUnie vindt dat de financiële noodregelingen voor ondernemers in corona-problemen ook voor prostituees moeten gelden, ook als ze daar nu strikt genomen niet onder vallen. De partij ‘verwacht veel meer actie van het kabinet’ omdat veel mensen in de prostitutie “vaak noodgedwongen” doorwerken, tegen de overheidsadviezen in.