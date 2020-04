Bewoner overmeestert inbreker in holst van de nacht

Bewoners van de Neptunusstraat schrokken in de nacht van dinsdag op woensdag van een inbreker in huis. Na een worsteling kon de bewoner hem overmeesteren en 112 bellen. Agenten hielden de inbreker daarna aan.

De twee bewoners hoorden rond 2:10 uur gestommel in hun huis en troffen een inbreker aan op de bovenverdieping van de woning. Hij stond voor de deur van een kantoor. Er ontstond een worsteling, waarbij de bewoner de inbreker wist te overmeesteren. Agenten waren snel bij de woning om de verdachte aan te houden. De verdachte is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats. Omdat hij aan de worsteling met de bewoner een wond had overgehouden, werd hij daar in een ziekenhuis aan behandeld. Daarna is hij op het bureau ingesloten voor verhoor door de recherche.