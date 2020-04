Geen Eschermuseum en hotel in voormalige Amerikaanse ambassade

In de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Tournooiveld in Den Haag komen toch geen Eschermuseum en hotel. Dat meldt mediapartner Omroep West. De gemeente zat de afgelopen maanden aan tafel met twee marktpartijen die de plannen wilden uitvoeren, maar de gesprekken zijn gestrand. Het stadsbestuur gaat nu verder zoeken naar een passende invulling van het beeldbepalende gebouw. Een Eschermuseum is nog altijd in beeld, “maar het moet wel binnen de kaders en voorwaarden van de gemeente kunnen”.

In juni 2019 zag het er nog goed uit. Na eerdere mislukte pogingen om marktpartijen te vinden die de Amerikaanse ambassade konden ontwikkelen, dienden er zich twee nieuwe partijen aan. Vastgoedontwikkelaar IQNN Development en vermogensbeheerder Syntrus Achmea zagen brood in de Amerikaanse ambassade en waren bereid om erin te investeren. Ze werkten samen met museum Escher in het Paleis de plannen uit voor vestigen van het Eschermuseum en een hotel in de ambassade.

Voormalig wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) was in de zomer van 2019 in zijn nopjes met het initiatief waardoor het volgens hem mogelijk leek te worden dat de gemeente het pand tegenover de Koninklijke Schouwburg voor 11,5 miljoen euro kon verkopen. “We zijn een stap dichterbij de realisatie van het Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade, inclusief een Escherhotel”, zei De Mos toen.

Inmiddels heeft De Mos ontslag genomen als wethouder vanwege de corruptiezaak die tegen hem loopt en heeft wethouder Saskia Bruines (D66) zijn dossier overgenomen. Zij schrijft woensdag in een brief aan de gemeenteraad dat de plannen die de marktpartijen hebben gemaakt voor een Eschermuseum en hotel toch niet haalbaar zijn. “Dat is ontzettend jammer”, zegt Bruines.

Struikelblok is volgens Bruines dat het stadsbestuur geen jarenlange subsidie kan garanderen, terwijl het businessplan daar wel mede op gebaseerd is. “Een van de knelpunten is de verwachting van de marktpartijen dat de subsidie vanuit het Kunstenplan langjarig gegarandeerd zou worden door de gemeente”, aldus Bruines.

In het Kunstenplan staat welke culturele instelling subsidie krijgt en hoeveel. Het gaat om subsidies die voor vier jaar gelden. Daarna worden de subsidies opnieuw verdeeld. Bruines: “De marktpartijen gingen uit van een subsidie voor meer dan vier jaar en als we dat zouden accepteren, dan zou dat niet eerlijk zijn ten opzichte van de eerdere marktverkenning. Om juridische redenen moeten we het plan dus afwijzen.”

Den Haag blijft zoeken naar een nieuwe invulling van de Amerikaanse ambassade. Bruines: “Vertrekpunt voor het college is en blijft dat we zoeken naar een invulling van dit pand die een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van het Museumkwartier. Het zou fantastisch zijn als het een Eschermuseum zou zijn, maar het moet wel binnen de kaders en voorwaarden van de gemeente kunnen.”

Bruines erkent dat door de gevolgen van de coronacrisis het mogelijk lastig is voor partijen om te investeren. “We weten op dit moment niet wat er wel en niet kan en wat er wel of niet gaat lukken. Maar wij willen als stadsbestuur dat er een invulling komt voor de Amerikaanse ambassade. Daar gaan wij ons best voor doen.”