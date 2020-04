Bewoner overmeestert inbreker in holst van de nacht

HTM rijdt vanaf vrijdag weer langs Haagse Markt

Vanaf vrijdag 3 april rijden bus 25, trams 6 en 12 ook op marktdagen weer hun normale route langs de Haagse Markt. HTM stopt bij iedere halte en opent de deuren van tram of bus automatisch.

Eerder besloot HTM in verband met de veiligheid van haar medewerkers en reizigers een aangepaste route te rijden vanwege de aanhoudende drukte. De cabines in zowel de bus als de rood-beige stadstrams van HTM zijn inmiddels voorzien van plexiglas-bescherming. Daarnaast heeft de gemeente Den Haag de gewenste voorzorgsmaatregelen getroffen op de Haagse Markt. Een veilig vervoer van zowel HTM-medewerkers en reizigers is daarmee weer mogelijk.

HTM vraagt reizigers afstand van elkaar te houden in tram, bus en op de halte en de richtlijnen van de Rijksoverheid op te volgen. Het vervoersbedrijf roept reizigers op alleen het openbaar vervoer te gebruiken als dat noodzakelijk is. Verder adviseert de HTM bij drukte te wachten op een volgende tram/bus of de reis uit te stellen.

