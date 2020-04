LIVEBLOG: Den Haag moet nog tot minimaal 28 april volhouden om corona te verslaan

De geldende maatregelen blijven tot 28 april van kracht, meldde premier Mark Rutte gisteravond tijdens een live persconferentie. De regels zoals zoveel mogelijk thuisblijven en vanuit huis werken, anderhalve meter afstand houden en thuisblijven bij verkoudheid moeten nog in acht worden genomen om samen als democratisch Nederland deze coronacrisis door te komen.

Wat deze verlenging van de maatregelen voor invloed heeft op onze stad en de inwoners lees je in deze liveblog.

10.04

Op dit moment praten het RIVM en Intensive Care artsen de Tweede Kamer bij over de coronacrisis. Dit is live te volgen op televisie.

Er is een afvlakking van het aantal COVID-19-patiënten in het ziekenhuis. Wat dit betekent legt het RIVM uit op hun website en middels filmpjes op social media.

9.46

Onze Julie is terug van vakantie! Ze heeft veel zin in de komende Haagse kwartiertjes want er is heel veel nieuwe Haagse muziek uitgekomen. Vandaag draaien we Jon Tarifa (Hear me out), Tumbleweed (Maruana) en Matteo (You got me).

De Haagse zanger Jon Tarifa heeft een nummer opgenomen de afgelopen dagen. Hij kreeg inspiratie toen hij door de lege straten van Den Haag liep om boodschappen te gaan doen. “Echt een mooi nummer en bijbehorende clip. Die moet je echt bekijken”, aldus onze Julie Hauber.

9.39

Rewire festival heeft een mixtape gemaakt met alle artiesten die geprogrammeerd stonden op het festival wat aankomend weekend niet kan doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Sabrina Okx van 3voor12 Den Haag tipt ook de covers die Ava Nova elke dinsdag post: “De evenementen zijn dan wel afgelast, maar de muzikanten zitten niet stil. Er gaat heel veel moois komen en sommige artiesten releasen nu zelfs al nieuw werk”.

Vrienden en bekenden van de Haagse muzieksite vertellen nu ook hoe zij de dagen slijten. Elke week kun je een filmpje bekijken.

9.27

De website stappenindenhaag.nl is gestart met ‘Help de Haagse Horeca door de coronacrisis’. De website houdt je normaal op de hoogte van alle feesten in Den Haag, maar nu kun je hier teruglezen welke initiatieven er van Haagse horeca ondernemers zijn: van afhalen en laten bezorgen tot cadeaubonnen kopen. Richard Kanters van de website maakt ook korte blogs op locatie om te zien hoe ze dat nu doen.

Luister hier naar het interview met Richard Kanters.



9.18

Stichting Buddy Netwerk gaat vanaf aanstaande vrijdag broden brengen bij kwetsbare ouderen.

Luister hier naar het interview met directrice Else Kodde.



8.53

Vanavond gaat Haags hip hop platenlabel Illerversum live om al je vragen te beantwoorden over de muziekindustrie. MC Spuugzat roept talenten op om van zich te laten horen: “We willen kijkers motiveren en inspireren. We willen een platform bieden voor creatievelingen”.

Het zal uiteraard ook over corona gaan. Wat doet dit met de muziekindustrie? Illerversum merkt zelf veel van de crisis omdat alle optredens niet doorgaan. MC Spuugzat blijft positief en is zelf bezig met een nieuw album.

Om de week zal er een interactieve livestream zijn van Illerversum met gasten. Vanavond sluit nachtburgemeester Pat Smith aan als gast en MC Spuugzat is de host van de show.

Luister hier naar het interview met MC Spuugzat.



8.40

De maatregelen om het coronavirus te verslaan zijn verlengd tot 28 april. Wat dit voor impact heeft op de stad hoor je de hele dag bij ons op de radio.

8.20

Volgens Henk Kool, voorzitter van Economic Board The Hague is deze coronacrisis dramatisch: “Winkeliers, hotels en horeca hebben geen inkomsten. En juist nu het mooi weer wordt en veel mensen ook verdienen aan het Paasweekend en de meivakantie gebeurt dat niet”

Ook denkt hij dat de ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’ regeling niet voldoende is en er toch bedrijven zijn die gaan omvallen.

Luister hier naar het interview met Henk Kool.



7.39

Onze weerman Max Franke is vandaag jarig! Vanwege de coronacrisis viert hij het niet echt. Hij gaat een gebakje eten bij zijn moeder. Op zijn verjaardag is het bewolkt en dat blijft tot het weekend zo. Van harte Max.

7.18

Premier Rutte zei gisteren dat het veel van ons vraagt om dit nog minimaal vier weken vol te houden. Op social media roepen veel (bekende) Hagenaars op om vol te houden. Zo ook Bridget Maasland: “Keep the faith”.

7.00

Luister tot tien uur weer naar Thomas Hekker op Den Haag FM. In Haagse Ochtendradio praat hij je bij over al het nieuws uit Den Haag. Zo belt hij met verschillende mooie Haagse initiatieven die zijn ontstaan in deze tijden van corona, spreekt hij met Alberto van der Spiegel van de Den Haag FM ADO podcast over de voetbalcompetitie die niet meer doorgaat en met de voorzitter van The Economic Board The Hague over wat dit voor impact heeft op de Haagse economie.

