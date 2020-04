STRAATVRAAG: Hoe houd je het thuis vol in deze periode?

De mededeling dat de coronamaatregelen zijn verlengd tot en met het einde van deze maand is helaas geen slechte 1 aprilgrap, maar de realiteit. Nu veel mensen aan huis gekluisterd zijn is de vraag: Hoe houd jij het thuis vol in deze vreemde periode, zonder gek te worden van jezelf of elkaar?