Voorzitter HVV Laakkwartier: “100-jarig bestaan is bijzaak van de bijzaak”

Wat een feestelijk jubileumjaar voor HVV Laakkwartier had moeten worden ziet er mede door de corona-maatregelen heel anders uit. De voetbalclub bestaat in 2020 100 jaar, maar er zal dit seizoen niet meer worden gespeeld en het eerste elftal verloor eerder al speler Bilal Aydin, hij overleed na een steekpartij op de Goudriaankade. “Dit is wel een jaar, die zullen we in onze historie zeker niet gaan vergeten” zegt voorzitter Ron Jansen in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Dit is ook een scenario dat niemand kan bedenken. Gezondheid is het allerbelangrijkste. Dan merk je wel dat voetbal bijzaak is. En een 100-jarig bestaan is bijzaak van de bijzaak.”

De club had gepland om op 1 juni 2020 het jubileum groots te vieren, dat gaat nu niet door. “We zijn vanaf ons 95-jarig bestaan al bezig met activiteiten. En dat had zijn hoogtepunt dit jaar moeten hebben.” Volgende week gaat Ron in overleg om te kijken hoe feestelijkheden later kunnen worden ingehaald. “Het zijn wel mijlpalen voor een vereniging.”

Dat de KNVB heeft besloten om dit seizoen niet meer te spelen vindt de voorzitter een goed te begrijpen besluit: “Na de persconferentie van Minister-President Mark Rutte hing er binnen uur een brief in de mailbox waarin de mededeling werd gedaan en uitgelegd. Ik kan er alleen maar, in deze tijden, vrede mee hebben.”

Na een weekend met veel bezoekers op onze velden is het besef inmiddels goed doorgedrongen en houdt iedereen zich prima aan de sluiting van ons complex. Voor de zekerheid heeft de Gemeente een nieuw bord geplaatst met een verwijzing naar het speelterrein op het Ledeganckplein. pic.twitter.com/y2zZspRs2j — hvv laakkwartier (@hvvlaakkwartier) March 27, 2020

Afgesloten terrein

Ook het terrein van de club is deze dagen afgesloten en mag niet gebruikt worden. “Onwerkelijk, maar begrijpelijk. Het is voor ons iets lastiger omdat we ook buurthuis van de toekomst zijn. We hebben ook een sociaal-maatschappelijke functie. We hebben een aantal huurders in ons pand die door moeten kunnen. Die mensen hebben ook gewoon toegang tot ons gebouw.” Verder zijn de hekken dicht en zijn er geen activiteiten op het terrein. “Je hebt wel wat jeugdigen die over de hekken klimmen en een balletje trappen. We moeten dat wel inperken met deze intelligente lockdown.”

Op de vraag of de voorzitter zelf ook het voetballen van zijn club mist antwoordt hij bevestigend: “Ja, natuurlijk. Je merkt nu hoe voetbal een van de belangrijkste bijzaken is. Je merkt hoe een vereniging in het DNA van mensen zit. Ook voor ouderen die even komen kijken.”

