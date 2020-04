Ziekenhuisopnames coronapatiënten stijgen het hardst in Den Haag en Leiden

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten stijgt op dit moment het hardst in de regio’s Den Haag en Leiden. Dat zegt Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, tegen Rijnmond. “Ik maak me zorgen, we hebben de extra bedden heel, heel hard nodig.” Er wordt in het hele land gewerkt aan een uitbreiding tot 2400 ic-bedden, die komende zondag klaar moet zijn.

“Wat je nu ziet, is dat het in Brabant een klein beetje daalt, maar in Zuid-Holland, in de regio’s Den Haag en Leiden, zie je nu de grootste stijging in het aantal coronapatiënten in de afgelopen dag”, zegt Gommers. Tot afgelopen week leken er volgende week maar ruim duizend intensive care-bedden nodig voor patiënten met het coronavirus, naast de ruim vijfhonderd bedden die nodig zijn voor andere ernstige klachten. Ziekenhuizen zouden tot eind mei de tijd hebben om in totaal 2400 plaatsen op de intensive care-afdelingen in te ruimen. Maar de vooruitzichten zijn de voorbije dagen flink verslechterd.

Ook ic-arts Marco van het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft ziet het aantal coronapatiënten oplopen. “Zuid-Holland is inmiddels ook een kleine brandhaard”, zegt Marco tegen RTL Nieuws. De komende week wordt spannend, zegt Marco. Hij spreekt over “code rood” en “code zwart”. Bij code rood liggen alle bedden in zijn regio vol. Dat gaat zeker gebeuren, verwacht hij. Hij hoopt van harte dat code zwart zich niet aandient. Dit zou betekenen dat alle ic’s in Nederland vol liggen en hij nee moet verkopen aan nieuwe patiënten. “In die situatie wil ik niet belanden.”

Volgens de laatste cijfers lagen er dinsdagavond rond 19.45 uur in totaal 1.080 coronapatiënten en 59 mensen die waarschijnlijk met het virus zijn besmet op de intensive care-afdelingen, meldt stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Dit aantal kan hoger liggen, omdat de registratie soms achterligt. Ziekenhuizen geven opnames op de ic door aan NICE.