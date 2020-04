Honderden leerlingen in Haagse regio geen contact meer met school

Van honderden leerlingen die thuis les zouden moeten krijgen, is niet bekend waar ze zijn. Ze hebben geen contact meer met hun school. Alleen al in Den Haag en omgeving zijn dat er bijna vierhonderd. Bovendien kunnen scholen vaak geen goede opvang bieden aan tientallen kwetsbare leerlingen die wel naar school mogen. Dat blijkt uit een rondgang langs scholen en gemeenten in de Haagse regio door Omroep West.

Voor leerkrachten komt de opvang boven op het gewone lesgeven op afstand aan de rest van hun klas. De kinderopvang zou die opvang op zich moeten nemen, vinden bestuurders. Met steun van zorginstanties en scholen. Zeker tijdens de vakanties.

“Maar ik maak mij het meeste zorgen om de ruim tweehonderd leerlingen waarmee wij helemaal geen contact kunnen krijgen”, zegt Ewald van Vliet, voorzitter van de raad van bestuur van het regionaal schoolbestuur Lucas Onderwijs. Mogelijk is een aantal van hen met de ouders mee naar het land van herkomst, als Polen of Bulgarije. Lucas is een van de grootste schoolbesturen van Nederland met vierduizend medewerkers en ruim 34.000 leerlingen op 77 scholen in Den Haag en omgeving.