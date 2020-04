Parkeerplaatsen Zoutmanstraat verdwijnen

De Zoutmanstraat gaat grondig op de schop om meer plek te maken voor fietsers en de tram. Dat heeft wel tot gevolg dat er zestig parkeerplaatsen verdwijnen. Die plekken worden gecompenseerd in de parkeergarage De Zeeheld, heeft wethouder Robert van Asten bekend gemaakt. De wethouder sluit met zijn voorstellen aan bij een advies van een meerderheid van een denktank uit de buurt die zich over de toekomst van de straat boog.

Van Asten heeft ook een keuze gemaakt voor de plek waar straks tramhaltes komen. Er wordt een voor rolstoelen toegankelijke halte gemaakt op de Laan van Meerdervoort, om de hoek van de Zoutmanstraat. De halte Elandstraat in de Vondelstraat blijft en wordt ook geschikt gemaakt voor mensen in een rolstoel.

De Zoutmanstraat in het Zeeheldenkwartier staat nu al bekend als gevaarlijke plek om te fietsen. De straat is smal en er rijden veel auto’s en trams doorheen. Ook zijn de parkeervakken nu al eigenlijk te smal, waardoor auto’s vaak half op straat staan. Omdat Den Haag ook nog eens nieuwe, bredere, trams krijgt, moest de gemeente op zoek naar een oplossing voor de toekomst. Daarbij speelt mee dat het openbaar vervoer toegankelijk moet zijn voor mensen met een fysieke beperking. De huidige tramhalte in de Zoutmanstraat ter hoogte van de Van Speijkstraat is te laag en te smal, en niet te gebruiken voor rolstoelgebruikers. ‘Perrons dienen verlengd, verbreed en verhoogd te worden om deze toegankelijkheid te kunnen bieden’, aldus de wethouder.